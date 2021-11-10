Із 15 листопада в Україні після кількаденного потепління стовпчики термометрів знову опустяться нижче нуля.

На північному сході та в східних областях України випаде мокрий сніг.

11 листопада здаватиметься, що надворі прохолодніше, ніж є насправді, через сильний вітер.

Погода буде сонячною, оскільки над Україною зосередився антициклон, однак морозною.

У більшості областей найближчої ночі очікується до -3-9°, на Луганщині та Харківщині – до -10°.

Удень 11 листопада в західних областях повітря прогріється до +6-12°. На Сході України буде не більше +2-5°.

На решті території денна температура повітря становитиме +3-9°.

У Києві в четвер буде сухо та прохолодно. Уночі стовпчики термометрів покажуть -1-4°, удень температура повітря підвищиться до +6-8°.

Однак це незначне підвищення нівелює рвучкий південно-західний вітер.

До кінця тижня в Україні має стати трохи тепліше, суттєвих опадів не передбачається.

Те, що в Україні випаде сніг у листопаді, підтвердив раніше і начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик.

За його прогнозом, найбільше шансів, що до кінця місяця сніг випаде в Карпатах.

Загалом середньомісячна температура та кількість опадів у листопаді будуть близькими до норми.

Джерело: Наталка Діденко