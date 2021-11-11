Украина будет реагировать адекватно: Зеленский обсудил с Науседой ситуацию с мигрантами

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры стран обсудили сложную ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

Владимир Зеленский заверил своего коллегу, что Украина будет адекватно реагировать на дальнейшее развитие ситуации.

– Мы будем адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах. Мы уже наращиваем мощности пограничной службы. Готовы привлечь и другие резервы, — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины проинформировал Гитанаса Науседу о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Также главы государств договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и граждан Литвы в условиях пандемии.

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась после того, как 8 ноября колонна мигрантов из нескольких сотен человек направилась со стороны Беларуси к границе с Польшей. Они даже пытались прорвать границу.

Пограничная служба Польши заявила, что за минувшие сутки было зафиксировано около 500 попыток нелегального пересечения государственной границы с территории Беларуси. Там сейчас находятся около 5 тыс. мигрантов, пытающихся попасть в страны Евросоюза.

Со своей стороны министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что Украина усилит охрану государственной границы силами Нацгвардии и Нацполиции.

По его словам, в ближайшее время к охране безопасности будут привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях.