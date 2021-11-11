Україна реагуватиме адекватно: Зеленський обговорив з Науседою ситуацію з мігрантами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери країн обговорили складну ситуацію з мігрантами на білорусько-польському кордоні.

Володимир Зеленський запевнив свого колегу, що Україна адекватно реагуватиме на подальший розвиток ситуації.

– Ми будемо адекватно реагувати на розвиток ситуації на наших кордонах. Ми вже нарощуємо потужності прикордонної служби. Готові залучити й інші резерви, – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, президент України поінформував Гітанаса Науседу про розвиток безпекової ситуації на сході України.

Також глави держав домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян України і громадян Литви в умовах пандемії.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилася після того, як 8 листопада колона мігрантів з кількох сотень осіб попрямувала з боку Білорусі до кордону із Польщею. Вони навіть намагалися прорвати кордон.

Прикордонна служба Польщі заявила, що за минулу добу було зафіксовано майже 500 спроб нелегального перетину державного кордону з території Білорусі. Там зараз перебувають близько 5 тис. мігрантів, які намагаються потрапити до країн Євросоюзу.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що Україна посилить охорону державного кордону силами Нацгвардії та Нацполіції.

За його словами, протягом найближчого часу до охорони безпеки залучать підрозділи територіальної оборони у прикордонних областях.