Готовы к любым сценариям: Монастырский о ситуации на границе Польши и Беларуси

Из-за ситуации с мигрантами, сложившейся на белорусско-польской границе, Украина усилит охрану государственной границы силами Нацгвардии и Нацполиции.

Об этом на брифинге по итогам заседания СНБО сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

— В ближайшее время к охране безопасности на границе привлекут подразделения территориальной обороны в приграничных областях, чтобы провести учения по взаимодействию этих подразделений и быть готовыми к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов, которые сегодня пытаются попасть в Польшу. Мы не исключаем, что такой сценарий возможен и на украинской границе, — заявил он.

Денис Монастырский добавил, что в случае необходимости ответ украинских правоохранителей будет достаточно жестким, но корректным и в рамках закона, регламентирующего защиту государственной границы.

Ситуация на границе Польши и Беларуси остается напряженной после того, как 8 ноября колонна мигрантов из нескольких сотен человек направилась со стороны Беларуси к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики.

10 ноября пограничная служба Польши зафиксировала 599 попыток незаконного пересечения границы. Правоохранители задержали девять человек. Все они – преимущественно граждане Ливана.

Со своей стороны первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе органы охраны государственной границы Украины усилят личным составом, техникой, беспилотниками, а также служебными собаками.