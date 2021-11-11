Сотни мигрантов и белорусские военные с гранатометами: что происходит на польской границе

Ситуация на польско-белорусской границе ежедневно обостряется. Пограничная служба Польши заявила, что за минувшие сутки было зафиксировано около 500 попыток нелегального пересечения государственной границы с территории Беларуси.

Там сейчас находится около 5 000 мигрантов, пытающихся попасть в страны Евросоюза.

Журналистам разрешили фиксировать события в нескольких километрах от места напряжения на границе, где польские военные не дают прорваться мигрантам. Ближе подходить нельзя. Ситуацию недалеко от границы контролируют полицейские, которые пропускают только отдельные автомобили.

Как сообщили в Министерстве обороны Польши, Беларусь стягивает к границе вооруженных людей в военной форме. Польское ведомство, в частности, опубликовало видео, на котором можно заметить белорусских военных на границе со снайперскими винтовками и ручными гранатометами.

Ночью мигранты снова пытались силой прорвать границу: речь о группе беженцев примерно из 150 человек. Как проинформировал заместитель министра внутренних дел Польши Бартош Гродецкий, всего было зафиксировано 453 попытки нелегального пересечения границы. Мигрантов сдерживают польские военнослужащие.

В окрестностях Шудзялово было совершено нападение на солдата – его ударили веткой в грудь. Он произвел два предупредительных выстрела в воздух, после чего агрессивно настроенные нападавшие отступили.

Следует отметить, что на польско-белорусской границе уже погибло несколько мигрантов.

Тем временем Евросоюз готовится в ближайшее время ввести новый пакет санкций против Беларуси из-за ситуации с мигрантами. В Брюсселе рассматривают миграционный кризис как гибридную атаку и попытку давления режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на ЕС.

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