Боевики обстреляли Марьинку из минометов 82-го калибра: снаряд попал в дом

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на подконтрольных Украине территориях. В частности, утром 16 ноября в период с 7.50 до 8.20 они выпустили 13 снарядов из минометов калибра 82 мм в сторону Марьинки Донецкой области.

– Огонь велся по направлению населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория по адресу: село Марьинка, улица Прокофьева, 236, – сообщили в штабе ООС.

Поскольку расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения составляет около 600 м, это свидетельствует об умышленном обстреле боевиками жилых домов.

Эти факты зафиксировала наблюдательная группа украинской стороны СЦКК и передала материалы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

По данному факту также возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны.

Российские наемники в сентябре семь раз обстреляли населенные пункты, в октябре – девять, а за первую половину ноября – уже восемь.