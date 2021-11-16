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Факти / Україна

Бойовики обстріляли Мар’їнку із мінометів 82-го калібру: снаряд влучив у будинок

Валентина Летяк редакторка стрічки
Бойовики обстріляли Мар’їнку

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на підконтрольних Україні територіях. Зокрема, вранці 16 листопада у період з 7.50 до 8.20 вони випустили 13 снарядів із мінометів калібру 82 мм у бік Мар’їнки Донецької області.

– Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Трудівське, було зафіксовано влучання 13 мін. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок та прилегла територія за адресою: село Мар’їнка, вулиця Прокоф’єва, 236, – повідомили у штабі ООС.

Оскільки відстань зони влучань від фактичної лінії розмежування становить близько 600 м, це свідчить про навмисний обстріл бойовиками житлових будинків.

Ці факти зафіксувала спостережна група української сторони СЦКК та передала матеріали до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

За даним фактом також відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ – порушення законів і звичаїв війни.

Бойовики обстріляли Мар’їнку

Російські найманці у вересні сім разів обстріляли населені пункти, у жовтні – дев’ять, а за першу половину листопада – вже вісім.

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Джерело: Штаб ООС

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