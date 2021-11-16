16 ноября в зоне ООС один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Сейчас состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Всего с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, пять из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Прицепиловки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Новотошковського враг трижды открывал огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Неподалеку Майского противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Позиции возле Новозвановки попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

В сторону населенного пункта Муратово оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

Источник: Штаб ООС