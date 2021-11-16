16 ноября в зоне ООС один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Сейчас состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.
Всего с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, пять из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Прицепиловки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
В сторону Новотошковського враг трижды открывал огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Неподалеку Майского противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.
Позиции возле Новозвановки попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
В сторону населенного пункта Муратово оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.
Источник: Штаб ООС