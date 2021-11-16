16 листопада в зоні ООС один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Нині стан його здоров’я лікарі оцінюють як задовільний.

Загалом від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, п’ять із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки російські найманці здійснили обстріл із стрілецької зброї.

У бік Новотошківського ворог тричі відкривав вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Позиції біля Новозванівки потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.

У бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, щоб змусити противника припинити обстріли.

Джерело: Штаб ООС