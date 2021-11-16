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Факты / Украина

ВСУ сбили российский беспилотник Орлан-10 в зоне ООС

Анастасия Гевко редактор ленты
Донбас, ООС

Украинские военные принудительно посадили российский беспилотник Орлан-10 в зоне ООС. По их данным, он пересек линию разграничения.

– Вражеский летательный аппарат внешних повреждений не получил. Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника, – сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Орлан-10 принадлежит российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу и предназначен для разведки и корректировки огня.

Его производит российский Специальный технологический центр, который находится в Санкт-Петербурге.

В сообщении указали, что такой комплекс стоит на вооружении исключительно ВС России. 

Таким образом, БПЛА является доказательством и документальным подтверждением наличия войск РФ, ее вооружения и техники на украинской территории.

До этого оккупационные войска применяли беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили самодельные взрывные устройства на окраину Зайцево Донецкой области.

Источник: Штаб ООС

Фото: Оперативно-тактичне угруповання Схід

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