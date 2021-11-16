ЗСУ збили російський безпілотник Орлан-10 в зоні ООС

Українські військові примусово посадили російський безпілотник Орлан-10 у зоні ООС. За їхніми даними, він перетнув лінію розмежування.

– Ворожий літальний апарат зовнішніх пошкоджень не зазнав. Українські військові вже ідентифікували захоплений безпілотний літак супротивника, – повідомляється на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

Орлан-10 належить російському багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу та призначений для розвідки та коригування вогню.

Його виробляє російський Спеціальний технологічний центр, розміщений у Санкт-Петербурзі.

У повідомленні зазначили, що такий комплекс стоїть на озброєнні виключно ЗС Росії.

Таким чином, БПЛА є доказом та документальним підтвердженням наявності військ РФ, її озброєння та техніки на українській території.

До цього окупаційні війська застосовували безпілотний літальний апарат, з якого скинули саморобні вибухові пристрої на околицю Зайцевого Донецької області.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Оперативно-тактичне угруповання Схід