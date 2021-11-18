Потепління до +14 і дощ: якою буде погода в Україні на вихідні

На вихідні в Україні очікується потепління, однак з дощем і сильним вітром. Вдень синоптики прогнозують до +12, +14, вночі заморозки можливі лише на півночі та сході.

Детальний прогноз погоди в Україні на вихідні (20-21 листопада), дивіться у матеріалі.

Погода в Україні на вихідні

У суботу, 20 листопада, погода в Україні буде дощовою – опади очікуються у всіх регіонах. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c.

На півдні вдень +8, +13, вночі до +3, +7.

У східних областях вдень стовпчик термометра показуватиме +4,+7, вночі похолодає максимум до -1.

На півночі вдень від +5 до +10, вночі +2,+6, а на Сумщині найхолодніше – до -1.

У західних областях у денний час доби температура буде на рівні +6, +10, а у нічний – +3, +5.

У центральних областях від +6 до +11 вдень, у нічні години похолодає до +3, +6, На Полтавщині температура може опуститися до +1.

У Києві у суботу, 20 листопада, очікується +8, +10 вдень, а вночі – +3, +5.

У неділю, 21 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Швидкість вітру у більшості областей буде на рівні 7-12 м/c.

На півдні вдень +9, +14, вночі +3, +8. На сході України вдень +6, +9, вночі похолодає до 0, +3.

У північних областях у денний час доби – від +5 до +10, вночі від 0 до +5.

На заході України 21 листопада синоптики прогнозують вдень +6, +12, вночі – +3, +6.

У центрі у денний час доби стовпчик термометра показуватиме +7, +12, у нічний час – +2, +5.

У Києві – +8, +10 у денні години, а вночі – +3, +5.