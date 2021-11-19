Замминистра здравоохранения Мария Карчевич сообщила, что СБУ зафиксировала признаки старта новой атаки пророссийской стороны на систему здравоохранения Украины. Об этом она сказала во время брифинга 19 ноября.

– В последние дни в информационном пространстве наблюдается появление новых, откровенно неправдивых статей, которые касаются реформы е-больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения, – подчеркнула Карчевич.

Она добавила, что в пропагандистских материалах используют давно известные нарративы телевидения РФ о том, что система якобы не выдерживает, а люди – будто бы отказываются от получения услуг.

– Методами российской пропаганды в Украине пытаются посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения, – заявила замминистра.

Фото: Мария Карчевич