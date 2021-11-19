Заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич повідомила, що СБУ зафіксувала ознаки старту нової атаки проросійської сторони на систему охорони здоров’я України. Про це вона сказала під час брифінгу 19 листопада.

– В останні дні в інформаційному просторі спостерігається поява нових, відверто неправдивих статей, які стосуються реформи е-лікарняних та загалом роботи електронної системи охорони здоров’я, – наголосила Карчевич.

Вона додала, що пропагандистські матеріали використовують давно відомі наративи телебачення РФ про те, що система нібито не витримує, а люди – нібито відмовляються від отримання послуг.

– Методами російської пропаганди в Україні намагаються посіяти недовіру до державних медичних послуг та дестабілізувати ситуацію у системі охорони здоров’я, – заявила заступник міністра.

Фото: Марія Карчевич