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Факти / Україна

РФ проводить інформатаки на українську систему охорони здоров’я – МОЗ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
РФ проводить інформатаки на українську систему охорони здоров’я – МОЗ

Заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич повідомила, що СБУ зафіксувала ознаки старту нової атаки проросійської сторони на систему охорони здоров’я України. Про це вона сказала під час брифінгу 19 листопада.

– В останні дні в інформаційному просторі спостерігається поява нових, відверто неправдивих статей, які стосуються реформи е-лікарняних та загалом роботи електронної системи охорони здоров’я, – наголосила Карчевич.

Вона додала, що пропагандистські матеріали використовують давно відомі наративи телебачення РФ про те, що система нібито не витримує, а люди – нібито відмовляються від отримання послуг.

– Методами російської пропаганди в Україні намагаються посіяти недовіру до державних медичних послуг та дестабілізувати ситуацію у системі охорони здоров’я, – заявила заступник міністра.

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Фото: Марія Карчевич

Джерело: РБК-Україна

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