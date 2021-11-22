Украина улучшила позиции в рейтинге демократий от IDEA

Украина улучшила свои позиции в рейтинге демократий Международного исследовательского центра International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

Она выбыла из перечня стран с неполной демократией и теперь находится в перечне стран со средней демократией. В отчете исследователи отметили положительное влияние от введения прозрачных е-деклараций в нашей стране.

Всего в отчете центра IDEA оценивали режимы в 160 странах. Исследователи разделили их на авторитарные страны с переходным (гибридным) режимом, неполные демократии и полноценные демократии, которые делятся на слабые, средние и сильные.

США впервые попали в перечень неполных демократий. По словам исследователей, все из-за того, что бывший президент Дональд Трамп подверг сомнению легитимность результатов выборов в Штатах. Несмотря на это, США попали в категорию сильных демократий.

Список авторитарных режимов пополнили 47 авторитарных стран, среди которых Китай, Саудовская Аравия, Иран, Мьянма, Афганистан и Мали.

Еще 20 стран исследователи отнесли к переходным режимам, в числе которых Россия и Турция. В списке демократических оказались 98 стран — меньше всего за последние годы.

Источник: IDEA