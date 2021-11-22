Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Україна покращила позиції у рейтингу демократій від IDEA

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
київ монумент незалежності

Україна покращила свої позиції у рейтингу демократій від Міжнародного дослідницького центру International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

Вона вибула з переліку країн з неповною демократією і тепер перебуває у переліку країн із середньою демократією. У звіті  дослідники відзначили позитивний вплив від запровадження прозорих е-декларацій у нашій країні.

Загалом у цьогорічному звіті центру IDEA оцінювали режими у 160 країнах. Дослідники поділили їх на авторитарні, країни з перехідним (гібридним) режимом, неповні демократії та повноцінні демократії, які поділяються на слабкі, середні та сильні.

США вперше потрапили у список неповних демократій. За словами дослідників, все через те, що колишній президент Дональд Трамп поставив під сумнів легітимність результатів виборів у Штатах. Попри це, США потрапили до категорії сильних демократій.

Список авторитарних режимів поповнили 47 авторитарних країн, серед яких Китай, Саудівська Аравія, Іран, М’янма, Афганістан та Малі.

Ще 20 країн дослідники віднесли до перехідних режимів, зокрема це Росія і Туреччина. У списку демократичних країн опинилися 98 країн – найменше за останні роки.

Читайте
Рейтинг найкращих міст України: де комфортніше жити

Джерело: IDEA

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка