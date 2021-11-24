В среду, 24 ноября, российско-оккупационные войска обстреляли из минометов позиции украинских пограничников возле контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) Марьинка на Донбассе.

Обстрел произошел после 9:00 утра. Российские вооруженные формирования применили минометы калибра 82 мм.

Под огонь попали позиции военнослужащих Госпогранслужбы на блокпосту, который входит в КПВВ Марьинка.

Пограничный контрольный пост находится в дорожном коридоре Донецк – Курахово.

В места несения службы пограничников попали три мины. Однако военнослужащие не пострадали. Были повреждены фортификационные сооружения.

Оккупанты атаковали из минометов позиции украинских пограничников возле КПВВ Марьинка / 6 фотографий

Ответный огонь украинские военные не открывали.

– Ответный огонь не открывался из соображений безопасности гражданского населения. Ведь именно по этому дорожному коридору только накануне осуществлялся пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения, — отметили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Российские наемники ранили украинского военного.

Недавно на Донбассе двое военных подорвались на вражеском взрывном устройстве. В результате полученных травм они погибли. Погибшими были бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева (подполковник и мастер-сержант).

На прошлой неделе в Луганской области оккупанты обстреляли села Катериновка и Новозвановка, применяя гранатометы, минометы и другие виды вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

Фото: Штаб ООС, Госпогранслужба