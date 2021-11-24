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Факты / Украина

Ранен военный: на Донбассе четыре нарушения за сутки

Людмила Богданова редактор ленты
Ранен военный: на Донбассе четыре нарушения за сутки

За сутки на востоке Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Оккупанты один раз использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

23 ноября российские наемники ранили украинского военного. Бойцу оказали домедицинскую помощь и транспортировали в больницу. Сейчас состояние его здоровья – удовлетворительное.

Около населенного пункта Зайцево Бахмутского района Донецкой области боевики атаковали позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении села Широкино Мариупольского района Донецкой области враг стрелял из минометов калибра 120 мм.

Российские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем вблизи Шумов в Донецкой области.

Позиции ВСУ возле населенного пункта Верхнеторецкое атаковали из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Украинские защитники отвечали на обстрелы оккупантов, используя оружие, не запрещенное Минскими договоренностями.

По состоянию на 7:00 24 ноября нарушений в зоне Операции объединенных сил не зафиксировано.

Недавно на Донбассе двое военных подорвались на вражеском взрывном устройстве. В результате полученных травм они скончались.

Погибшими оказались бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева – подполковник и мастер-сержант.

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Источник: Штаб ООС

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