США и Великобритания осудили массовое задержание активистов в Крыму

США и Великобритания осудили массовое задержание активистов во временно оккупированном Крыму 23 ноября.

We condemn Russia’s mass arrest of Crimean Tatars who peacefully gathered last night in support of lawyer Edem Semedlyaev. We call for the immediate release of those still detained, and the release of all of Russia’s Ukrainian political prisoners. #CrimeaIsUkraine

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 24, 2021