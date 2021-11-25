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Факты / Украина

США и Великобритания осудили массовое задержание активистов в Крыму

Анастасия Гевко редактор ленты
США и Великобритания осудили массовое задержание активистов в Крыму

США и Великобритания осудили массовое задержание активистов во временно оккупированном Крыму 23 ноября.

– Мы призываем к немедленному освобождению задержанных и освобождению всех украинских политзаключенных России, – говорится в заявлении посольства США.

Тем временем в британском посольстве подчеркнули, что Российская Федерация должна прекратить свои неприемлемые попытки запугать крымских татар и немедленно освободить политзаключенных. 

Напомним, прокуратура АРК начала уголовное производство из-за задержания 31 активиста в Крыму, среди которых – ребенок, женщины и журналисты.

Во вторник, 23 ноября, крымскотатарские активисты собрались у Симферопольского СИЗО, чтобы встретить адвоката Эдема Семедляева, которого незаконно приговорили к аресту на 12 суток за якобы неповиновение требованиям оккупационных силовиков.

Источник: посольства США и Великобритании

Фото: Крымская солидарность

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