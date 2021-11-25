США и Великобритания осудили массовое задержание активистов в Крыму

США и Великобритания осудили массовое задержание активистов во временно оккупированном Крыму 23 ноября.

– Мы призываем к немедленному освобождению задержанных и освобождению всех украинских политзаключенных России, – говорится в заявлении посольства США.

We condemn Russia’s mass arrest of Crimean Tatars who peacefully gathered last night in support of lawyer Edem Semedlyaev. We call for the immediate release of those still detained, and the release of all of Russia’s Ukrainian political prisoners. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 24, 2021

Тем временем в британском посольстве подчеркнули, что Российская Федерация должна прекратить свои неприемлемые попытки запугать крымских татар и немедленно освободить политзаключенных.

Russia’s continued mass detentions of Crimean Tatars — including a further 31 Tatars detained yesterday — must stop. ???????? calls on #Russia to end its unacceptable attempts to intimidate the Crimean Tatar community & release all ???????? political prisoners immediately. #CrimeaisUkraine — UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) November 24, 2021

Напомним, прокуратура АРК начала уголовное производство из-за задержания 31 активиста в Крыму, среди которых – ребенок, женщины и журналисты.

Во вторник, 23 ноября, крымскотатарские активисты собрались у Симферопольского СИЗО, чтобы встретить адвоката Эдема Семедляева, которого незаконно приговорили к аресту на 12 суток за якобы неповиновение требованиям оккупационных силовиков.

Источник: посольства США и Великобритании

Фото: Крымская солидарность