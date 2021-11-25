Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала в Луганской области канал контрабанды пороха в Российскую Федерацию.

Около 20 кг вещества перевозили в пассажирском микроавтобусе под видом тонера для принтера.

Опасную контрабанду обнаружили в личных вещах пассажиров.

– В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали транспортное средство на пункте пропуска Милово. По предварительным данным следствия, водитель автобуса получил багаж от руководителя транспортной компании, — сообщили в СБУ.

По информации правоохранителей, перевозчик должен передать опасное вещество заказчику на одной из автозаправочных станций на территории Ростовской области в России.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование. Правонарушение по этой статье карается лишением свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время СБУ устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности и личности организаторов.

Под Львовом в городе Пустомыты правоохранители раскрыли подпольный табачный цех, где подделывали сигареты известных украинских и мировых брендов.

Источник: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины