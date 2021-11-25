На Луганщині СБУ ліквідувала канал контрабанди пороху до РФ

Служба безпеки України викрила та ліквідувала на Луганщині канал контрабанди пороху до Російської Федерації.

Майже 20 кг речовини перевозили у пасажирському мікроавтобусі під виглядом тонера для принтера.

Небезпечну контрабанду виявили серед особистих речей пасажирів.

– У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали транспортний засіб на пункті пропуску Мілове. За попередніми даними слідства, водій автобуса отримав багаж від керівника транспортної компанії, – повідомили в СБУ.

За інформацією правоохоронців, перевізник мав передати небезпечну речовину замовнику на одній із автозаправних станцій на території Ростовської області в Росії.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Правопорушення за цією статтею карається позбавленням волі від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі СБУ встановлює всі обставини протиправної діяльності і особи організаторів.

Напередодні під Львовом у місті Пустомити правоохоронці розкрили підпільний тютюновий цех, де підробляли цигарки відомих українських та світових брендів.

Джерело: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України