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Факти / Україна

На Луганщині СБУ ліквідувала канал контрабанди пороху до РФ

Абрамова Юлія редакторка стрічки
На Луганщині СБУ ліквідувала канал контрабанди пороху до РФ

Служба безпеки України викрила та ліквідувала на Луганщині канал контрабанди пороху до Російської Федерації.

Майже 20 кг речовини перевозили у пасажирському мікроавтобусі під виглядом тонера для принтера.

Небезпечну контрабанду виявили серед особистих речей пасажирів.

– У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали транспортний засіб на пункті пропуску Мілове. За попередніми даними слідства, водій автобуса отримав багаж від керівника транспортної компанії, – повідомили в СБУ.

За інформацією правоохоронців, перевізник мав передати небезпечну речовину замовнику на одній із автозаправних станцій на території Ростовської області в Росії.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Правопорушення за цією статтею карається позбавленням волі від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі СБУ встановлює всі обставини протиправної діяльності і особи організаторів.

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Напередодні під Львовом у місті Пустомити правоохоронці розкрили підпільний тютюновий цех, де підробляли цигарки відомих українських та світових брендів.

Джерело: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

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