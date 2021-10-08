Совет национальной безопасности и обороны Украины 8 октября соберется на очередное заседание. Главные вопросы повестки дня — контрабанда и использования недр страны.

Во вторник, 5 октября, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что должны заслушать отчет о состоянии дел с контрабандой. По его словам, в частности каждый ответственный государственный орган будет докладывать по каждому лицу и предприятию из санкционного списка.

Второй вопрос связан с недрами. Данилов сказал, что во многих компаниях лицензии, как выяснилось, оформлены в офшорах. Другие подробности пока неизвестны.

Он также анонсировал в ближайшие дни указы по решениям СНБО, связанных с так называемыми ворами в законе.

Заседание СНБО 17 сентября — что приняли

Предыдущее заседание СНБО состоялось 17 сентября. Его главными темами стали новые санкции, оборонные расходы на 2022 год, проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях и создание системы мониторинга олигархов.

Что касается незаконных выборов в Госдуму РФ – против всех организаторов будут введены санкции. В этом списке около 90 человек.

Под санкции также попали семь должностных лиц ФСБ России, причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

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Фото: РНБО