В 1932 году, когда в Украине не было запасов муки, а посевной материал изъяли, советская власть приняла так называемый закон о пяти колосках.

Согласно ему, хищение имущества колхозов наказывалось расстрелом, при “смягчающих обстоятельствах” — лишением свободы сроком по меньшей мере на 10 лет. Закон о пяти колосках фактически запретил людям иметь еду.