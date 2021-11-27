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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Что такое Голодомор и почему начался геноцид

Что такое Голодомор и почему начался геноцид

В четвертую субботу месяца, 27 ноября, в Украине чествуют День памяти жертв Голодомора. Что нужно знать о геноциде украинского народа — в материале Фактов ICTV.

Что такое Голодомор

Голодомор — сознательная и целенаправленная карательно-репрессивная акция сталинского режима, направленная ​​на усмирение украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение украинской национальной группы.

Предпосылки Голодомора

Коллективизация. Для осуществления массового террора голодом власть осуществила насильственную коллективизацию (объединение единоличных крестьянских хозяйств в коллективные).

Хлебозаготовки. Был принят закон о хлебозаготовках, согласно которому колхозы должны были сдавать государству от четверти до трети собранного зерна.

Раскулачивание селян. Ликвидирован слой богатых жителей сел и изъяты значительные запасы сельскохозяйственной продукции, которые хранились в кулацких хозяйствах.

Закон о пяти колосках

В 1932 году, когда в Украине не было запасов муки, а посевной материал изъяли, советская власть приняла так называемый закон о пяти колосках.

Согласно ему, хищение имущества колхозов наказывалось расстрелом, при “смягчающих обстоятельствах” — лишением свободы сроком по меньшей мере на 10 лет. Закон о пяти колосках фактически запретил людям иметь еду.

Сколько людей погибли — примерно количество жертв

Террор голодом действовал в Украине в течение 22 месяцев. За это время жертвами Голодомора могли стать от трех до 10-ти млн украинцев. Точное количество жертв неизвестно из-за сознательного запрета на ведение статистики смертности.

Тогда население Украины составляло около 30 млн человек, а всего на территории СССР — около 105 млн людей.

Чтение памяти жертв

Традиционно Всеукраинская акция Зажги свечу памяти в 2021 году состоится в 16.00 после минуты молчания.

Зажги свечу памяти

Мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора состоятся во всех городах Украины в субботу, 27 ноября.

В Киеве в 16.00 память погибших почтят минутой молчания, приспустив государственный флаг. В этот день ограничили проведение развлекательных мероприятий.

День державного прапору

В столице состоятся скорбные молитвы, церемония возложения цветов запланирована, в частности, на территории Национального музея Мемориал жертв Голодомора и на Михайловской площади.

В каждом доме и учреждении украинцы зажгут свечи в 16.00, чтобы почтить память жертв голодоморов.

Книги о Голодоморе

  • Василенко В. Голодомор 1932-1933 годов в Украине как преступление геноцида: правовая оценка.
  • Гриневич Л. Хроника коллективизации и Голодомора в Украине.
  • Захаров Е. Можно ли квалифицировать голодомор 1932-1933 годов в Украине и на Кубани как геноцид?
  • Котляр Ю. Голодомор 1921-1923 гг. и 1932-1933 гг. на Юге Украины: этнический и международный аспекты.
  • Кульчицкий С. Голод 1932-1933 гг. в Украине как геноцид: языком документов, глазами свидетелей.
  • Хмельковский Л. 136 зачинщиков Голодомора.
  • Мейс Джеймс. Ваши мертвые выбрали меня…
  • Энн Эплбаум. Красный Голод: Война Cталина с Украиной.

Фильмы о Голодоморе

Голодомор. Забытый геноцид (2014)

Горькая жатва (2017)

Голод к правде (2018)

Цена правды

Фото: Depositphotos, Dreamstime

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