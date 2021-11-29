29 ноября в Киеве похоронят Александра Омельченко — бывшего мэра столицы, почетного гражданина города, депутата Киевсовета.

Прощание с ним проходит в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36, 2-й этаж). Почтить память бывшего мэра Киева горожане смогут до 13.00.

Церемонию прощания с Александром Омельченко организовали с соблюдением карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА у граждан проверяют наличие зеленого Covid-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сроком действия 72 часа или документа о выздоровлении.

В Колонный зал допускают группы людей в определенном количестве для соблюдения противоэпидемических ограничений.

О смерти Александра Омельченко стало известно 25 ноября. Бывший мэр Киева умер в возрасте 83 лет. В течение последнего месяца он находился на лечении в больнице в связи с заболеванием коронавирусом.

Александр Омельченко занимал должность мэра столицы в 1996-2006 годах. С 2007 по 2012 год он был народным депутатом.

При Омельченко в Киеве открыли восемь станций метро, ​​перестроили постсоветский Крещатик и восстановили древние соборы столицы – Успенский и Михайловский.

Киев постепенно превращался в европейскую столицу, а за самим Александром Омельченко закрепился имидж крепкого хозяйственника.