Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

В Киеве прощаются с экс-мэром Александром Омельченко

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
омельченко олександр

29 ноября в Киеве похоронят Александра Омельченко — бывшего мэра столицы, почетного гражданина города, депутата Киевсовета.

Прощание с ним проходит в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36, 2-й этаж). Почтить память бывшего мэра Киева горожане смогут до 13.00.

Церемонию прощания с Александром Омельченко организовали с соблюдением карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА у граждан проверяют наличие зеленого Covid-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сроком действия 72 часа или документа о выздоровлении.

В Колонный зал допускают группы людей в определенном количестве для соблюдения противоэпидемических ограничений.

О смерти Александра Омельченко стало известно 25 ноября. Бывший мэр Киева умер в возрасте 83 лет. В течение последнего месяца он находился на лечении в больнице в связи с заболеванием коронавирусом.

Александр Омельченко занимал должность мэра столицы в 1996-2006 годах. С 2007 по 2012 год он был народным депутатом.

Читайте
Киев постепенно превращался в европейскую столицу: главные достижения мэра Омельченко

При Омельченко в Киеве открыли восемь станций метро, ​​перестроили постсоветский Крещатик и восстановили древние соборы столицы – Успенский и Михайловский.

Киев постепенно превращался в европейскую столицу, а за самим Александром Омельченко закрепился имидж крепкого хозяйственника.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка