В возрасте 83 лет умер Александр Омельченко – бывший мэр Киева. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады VI созыва Игорь Лысов.

– Сегодня не стало человека-легенды Александра Омельченко. Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу невосполнимой утраты. Вечная память, – написал он в Facebook.

Информацию подтвердил действующий городской голова столицы Виталий Кличко.

– Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет, могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю, — отметил Кличко.

Неделю назад, 18 ноября, стало известно, что Александра Омельченко госпитализировали в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией.

Александр Омельченко возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию и занимал должность мэра столицы в 1996-2006 годах. Также он был народным депутатом Верховной Рады VI созыва.

25 октября 2020 года Александра Омельченко избрали в Киевсовет первым номером от партии Єдність. Он являлся главой фракции партии в Киевсовете, а также членом комиссии Киевского городского совета по проведению оценки коррупционных рисков в деятельности.