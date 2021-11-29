29 листопада у Києві відбудеться похорон Олександра Омельченка – колишнього мера столиці, почесного громадянина міста, депутата Київради.

Прощання з ним проходить у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх). Віддати шану колишньому меру Києва містяни зможуть до 13.00.

Церемонію прощання з Олександром Омельченком організували з дотриманням карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА у громадян перевіряють наявність зеленого Covid-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, терміном дії 72 години, чи документа про одужання.

До Колонної зали допускають групи людей у визначеній кількості для дотримання протиепідемічних обмежень.

Про смерть Олександра Омельченка стало відомо 25 листопада. Колишній мер Києва помер у віці 83 років. Протягом останнього місяця він перебував на лікуванні у лікарні у зв’язку із захворюванням на коронавірус.

Олександр Омельченко обіймав посаду мера столиці у 1996-2006 роках. З 2007 до 2012 року він був народним депутатом.

За часів Омельченка у Києві відкрили вісім станцій метро, перебудували пострадянський Хрещатик та відновили стародавні собори столиці – Успенський та Михайлівський.

Київ поступово перетворювався на європейську столицю, а за самим Олександром Омельченком закріпився імідж міцного господарника.