25 ноября бывший мэр Киева Александр Омельченко умер от коронавируса на 84-м году жизни.

Он без связей в советское время сделал феноменальную карьеру – от рабочего до директора завода. В бурном 1996 году возглавил Киевскую горгосадминистрацию, а затем — дважды становился мэром столицы, с поддержкой киевлян более чем в 70% голосов.

В его времена открыли 8 станций метро, ​​перестроили постсоветский Крещатик и восстановили древние соборы столицы – Успенский и Михайловский.

Киев постепенно превращался в европейскую столицу. А за Омельченко закрепился имидж крепкого хозяйственника.

Как не вспомнить фирменную стойку на голове, которой он каждый раз доказывал киевлянам, что у него крепкое здоровье. После него этот тренд сохранится – свое здоровье избирателям будут демонстрировать Леонид Черновецкий и Виталий Кличко.

Но и скандалов в эпоху Омельченко хватало. Именно в его времена началась массовая застройка центральной части Киева. Трамвайные линии начали уничтожать, а вместо муниципального транспорта улицы заполонили маршрутки.

Критиковали его и за тотальное уложение по всему Киеву брусчатки, которая зимой превращалась в сплошной каток. Ходили разговоры, что ее продавала фирма сына мэра. Хотя именно эта брусчаточная мостовая сыграла свою роль в украинской истории – ею майдановцы отбивались от силовиков Януковича.

Сам же Омельченко всегда был в омуте революционных событий. Еще во время первого Майдана решительно поддерживал Ющенко. И даже пустил митингующих в здание Киевсовета.

Но в 2006 году после неожиданного проигрыша Черновецкому – обиделся на киевлян. Хотя уже через год по списку президентского блока снова вернулся в большую политику. Правда, работа в Раде не очень пришлась по душе.

Поэтому не пропускал выборов в столице. Все хотел вернуться в кресло мэра и заниматься тем, что лучше всего умеет. И даже уже в почтенном возрасте продолжал демонстрировать киевлянам, что еще есть силы и здоровье.

Те, кто его хорошо знал, отмечали у него хорошее чувство юмора. Однако были в его жизни и сложные периоды. Самые большие скандалы, в которые попадал уже бывший градоначальник – это смертельные аварии. В 2009 году он сбил на переходе мужчину, а позже его автомобиль насмерть сбил женщину. Но тогда всю ответственность за себя взял его водитель.

В 2014 году он таки возвращается в здание на Крещатике. Правда, в качестве депутата Киевсовета, которым оставался до последнего дня.

В последнее время Александр Омельченко болел коронавирусом. В больницу его доставили в тяжелом состоянии. Был на кислородной поддержке, но спасти его врачи не смогли.

Александр Омельченко умер 25 ноября 2021 года. Неделю назад он попал в больницу из-за инфицирования коронавирусом. Эти данные подтвердил действующий мэр Киева Виталий Кличко.