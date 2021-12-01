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Факты / Украина

Дія.City увеличит количество рабочих мест в IT-отрасли в Украине до 450 тысяч за пять лет – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что благодаря запуску виртуальной свободной экономической зоны для IT-компаний Дія.City в Украине появится до 450 тысяч новых рабочих мест для работников IT-отрасли. 

– Запустим Дія.City, которая позволит создать в Украине самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать самые амбициозные инновационные и бизнес-идеи и эффективно их внедрять, – сказал Зеленский во время ежегодного послания в зале парламента 1 декабря.

Кроме того, президент обещает, что Дія.City за пять лет поможет увеличить объем рынка IT вдвое – почти до 12 млрд долларов.

– Это будут одни из лучших условий для ведения IT-бизнеса и креативной индустрии в мире, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в июле Верховная Рада приняла закон, который предусматривает создание виртуальной свободной экономической зоны для IT-компаний под названием Дія.City.

Участие в ней для IT-компаний является добровольным.

Речь идет о специальных режимах налогообложения для резидентов и вознаграждения, выплачиваемого ими лицам, чей труд они используют согласно налоговому законодательству.  

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Фото: ОП

Источник: УНИАН

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