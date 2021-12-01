Президент України Володимир Зеленський запевняє, що завдяки запуску віртуальної вільної економічної зони для IT-компаній Дія.City в Україні з’явиться до 450 тисяч нових робочих місць для працівників IT-галузі.

– Запустимо Дія.City, яка дозволить створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі. Українці та підприємці з усього світу зможуть швидко реалізовувати найамбіційніші інноваційні та бізнес-ідеї та ефективно їх впроваджувати, – сказав Зеленський під час щорічного послання у залі парламенту 1 грудня.

Крім того президент обіцяє, що Дія.City за п’ять років допоможе збільшити обсяг ринку ІТ удвічі – майже до 12 млрд доларів.

– Це будуть одні з найкращих умов для ведення IT-бізнесу та креативної індустрії у світі, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення віртуальної вільної економічної зони для IT-компаній під назвою Дія.City.

Участь у ній для IT-компаній є добровільною.

Йдеться про спеціальні режими оподаткування для резидентів та винагороди, яку вони виплачують особам, чию працю вони використовують згідно з податковим законодавством.

Фото: ОП