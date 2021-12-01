В 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности превысит 320 млрд грн — Зеленский

В 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности превысит 320 млрд грн. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил президент Владимир Зеленский.

– Я горжусь тем, что впервые за 30 лет в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности превысит 320 млрд грн. При том, что в 2018 году эта сумма была всего 192 млрд грн, – заявил он.

По словам президента, эти средства будут направлены на запуск комплексной ракетной программы, программу восстановления украинского флота и создание кибервойск в Украине.

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