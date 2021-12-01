У 2022 році фінансування сектора оборони та безпеки перевищить 320 млрд грн – Зеленський

У 2022 році фінансування сектора оборони та безпеки перевищить 320 млрд грн. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив президент Володимир Зеленський.

– Я пишаюся тим, що вперше за 30 років у 2022 році фінансування сектора оборони та безпеки перевищить 320 млрд грн. Водночас у 2018 році ця сума була лише 192 млрд грн, – заявив він.

За словами президента, зазначені кошти, спрямують на запуск комплексної ракетної програми, програму відновлення українського флоту та створення кібервійськ в Україні.

У вересні цього року секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у державному бюджеті на 2022 рік збільшать розмір видатків на сектор оборони і безпеки – з 5,93% до 5,95% від ВВП.

За його словами, частину коштів виділять на забезпечення житлом учасників АТО/ООС. Крім того, Олексій Данілов запевнив, що всі програми щодо новітнього озброєння, Військово-морських сил, розвідки також будуть повінстю профінансовані.