В госбюджете-2022 на сектор безопасности и обороны выделят более 300 млрд грн — Данилов

В государственном бюджете на 2022 год увеличат размер расходов на сектор обороны и безопасности — с 5,93% до 5,95% от ВВП. Это составляет 319,4 млрд грн.

Об этом сообщил секретарь РНЬО Алексей Данилов во время брифинга.

— Президентом Украины было принято решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны. Если в 2021 году он финансируется с позиции 5,93% от ВВП, то в 2022 году ее увеличат до 5,95% от ВВП, то есть до 319,4 млрд грн. Прежде всего эти средства пойдут на денежное обеспечение наших военных и повышение оплаты работникам полиции, — отметил он.

Часть средств выделят на обеспечение жильем участников АТО/ООС. Кроме того, Алексей Данилов заверил, что все программы, которые были проголосованы на заседании СНБО относительно новейшего вооружения, Военно-морских сил, разведки также будут полностью профинансированы.

Кабинет министров на своем заседании в среду, 15 сентября, одобрил законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год. Впервые этот документ разработан на основе трехлетней бюджетной декларации (утвержденной на 2022-2024 годы).

Посмотреть ключевые показатели госбюджета на 2022 год можно в нашем материале.