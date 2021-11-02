Украинская армия готова к возможной эскалации и боевым действиям со стороны Российской Федерации. Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Объединенных сил Александр Павлюк.

По его словам, Украина отлично понимает, кто перед ней, и как Россия ведет войну. Наше государство имеет стабилизационную и оборонительную операцию, по возможности армия может провести контрнаступательную операцию.

Павлюк выразил уверенность, что в настоящее время Украина соблюдает перемирие, достигнутое правительствами двух государств. Он считает, что оккупанты — это обычные марионетки, выполняющие прихоти Кремля.

— Продолжаются провокации по указке российских кураторов — для того чтобы максимально нанести поражение нашему личному составу и подорвать моральный дух общества, — заявил он.

Командующий Объединенными силами отметил, что цель РФ — как можно больше снизить потенциал Украины и заставить сесть за стол переговоров на условиях России.

– Мы достойно отвечаем, держим свои позиции, выполняя договоренности. К сожалению, та сторона ничем себя не обязывает. Так продолжается уже восьмой год. Но мы выстоим, сколько это будет нужно, – уверен генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины.

Павлюк подчеркнул, что Россия создает провокации, пытаясь обвинить украинскую армию в том, что она начала вести огонь. Однако Украина имеет профессиональных военных, которые достойно отвечают на действия РФ.