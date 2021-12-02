Росія розглядає варіант із оточенням українських військ на Донбасі для їхньої ліквідації. Про це повідомив командувач ООС Олександр Павлюк.

Він уточнив, що українська сторона готова до такого сценарію з 2017-2018 років, але від Росії можна чекати на будь-який розвиток ситуації, навіть “неадекватний”.

– Як один із варіантів ми розглядаємо охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення. Тому це питання ми враховуємо, посилюємо відповідні напрямки, вивчаємо розгортання наших резервів на відповідних рубежах, – наголосив Павлюк.

Він уточнив, що цей варіант може бути основним, тому що у випадку нападу лоб в лоб РФ може зазнати величезних втрат.

Фото: Міноборони