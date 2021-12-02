Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Росія хоче оточити та ліквідувати українські війська в ОРДЛО – ООС

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Олександр Павлюк

Росія розглядає варіант із оточенням українських військ на Донбасі для їхньої ліквідації. Про це повідомив командувач ООС Олександр Павлюк.

Він уточнив, що українська сторона готова до такого сценарію з 2017-2018 років, але від Росії можна чекати на будь-який розвиток ситуації, навіть “неадекватний”.

– Як один із варіантів ми розглядаємо охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення. Тому це питання ми враховуємо, посилюємо відповідні напрямки, вивчаємо розгортання наших резервів на відповідних рубежах, – наголосив Павлюк.

Він уточнив, що цей варіант може бути основним, тому що у випадку нападу лоб в лоб РФ може зазнати величезних втрат.

Читайте
Україна готова до ескалації та нової хвилі бойових дій з боку РФ - командувач ООС

Фото: Міноборони

Джерело: Радіо Свобода

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка