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Факты / Украина

“Тысяча Зеленского” получит название єПідтримка, и на нее можно будет купить книги

Анастасия Гевко редактор ленты
Юлія Свириденко

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство назвало программу по выдаче тысяче гривен за вакцинацию єПідтримка, а также расширило ее использование на покупку книг.

По словам министра, программа стартует с 19 декабря.

– Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институтов, проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1 тыс. грн на приобретение книг можно будет с начала программы єПідтримка, – сказано в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в Facebook.

Ранее сообщалось, что в программу выплат 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса хотят добавить авиабилеты.

Напомним, правительство хочет поддержать ряд направлений бизнеса, которые больше всего пострадали во время пандемии. 

В прошлом власти утверждали, что речь идет о креативных индустриях, кино и театрах, музеях, спортивных центрах и внутренних железнодорожных и авиаперевозках.

Воспользоваться программой смогут все украинцы, привитые двумя дозами вакцины, независимо от того, когда они ее получили.

Средства можно получить через приложение или портал Дія тем, у кого есть Covid-сертификат.

Фото: Черниговская ОГА

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