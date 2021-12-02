Міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що уряд назвав програму з видачі тисячі гривень за вакцинацію єПідтримка, а також розширив її використання на купівлю книг.

За її словами, програма розпочнеться з 19 грудня.

– Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інститутів, проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1 тис. грн на придбання книг можна буде з початку програми єПідтримка, – сказано у повідомленні, опублікованому на сторінці Свириденко у Facebook.

Раніше повідомлялося, що до програми виплат 1 тис. грн за вакцинацію від коронавірусу хочуть додати авіаквитки.

Нагадаємо, уряд хоче підтримати низку напрямків бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії.

У минулому влада стверджувала, що йдеться про креативну індустрію, кіно та театри, музеї, спортивні центри та внутрішні залізничні та авіаперевезення.

Скористатися програмою зможуть усі українці, щеплені двома дозами вакцини, незалежно від того, коли вони її отримали.

Кошти можна отримати через програму або портал Дія тим, хто має Covid-сертифікат.

Фото: Чернігівська ОДА