Погода в Украине 7 декабря будет пасмурной и дождливой. Днем и ночью пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха в разных регионах будет колебаться от 0 до +15.

Подробный прогноз погоды в Украине на вторник, 7 декабря, смотрите в материале.

Погода в Украине 7 декабря

На юге Украины 7 декабря погода будет дождливой, осадки минуют только Запорожскую область. В дневное время суток температура воздуха будет на уровне +9, +15, ночью похолодает до +6, +9.

В восточных областях столбик термометра будет показывать +5, +9, ночью опустится до -1, +4. В Донецкой области — без существенных осадков, в Луганской области мокрый снег с дождем ожидается ночью. В Харьковской области в дневные часы будет дождь, а ночью ожидается мокрый снег с дождем.

На севере Украины в дневные часы суток от 0 до +7, ночью от -1 до +2. Днем пройдет дождь и мокрый снег с дождем, ночью — мокрый снег.

В западных областях в дневные и ночные часы температура воздуха будет колебаться от +2 до -1. Днем в Черновицкой, Закарпатской и Хмельницкой областях ожидается мокрый снег, ночью — без осадков.

Во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровенской областях днем ​​без существенных осадков, ночью ожидается мокрый снег.

В центре Украины днем ​​и ночью пойдет дождь, местами с мокрым снегом. В дневное время суток температура будет на уровне +4, +10, ночью – +2, +7.

В Киеве 7 декабря днем ​​пойдет мокрый снег с дождем, а ночью без осадков. Столбик термометра будет показывать +1, +3 и днем, и ночью.

Погода в Украине в декабре

В первый месяц зимы в Украине будут наблюдаться так называемые температурные качели. В начале декабря температура воздуха будет в пределах +5, а к концу – снизится до -10.

На Новый 2022 год возможен мороз, также может пойти снег, но он быстро растает.

Подробный прогноз погоды на декабрь смотрите в материале.