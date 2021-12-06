Погода в Україні 7 грудня буде похмурою та дощовою. Вдень та вночі пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень температура повітря у різних регіонах коливатиметься від 0 до +15.

Детальний прогноз погоди в Україні на вівторок, 7 грудня, дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 7 грудня

На півдні України 7 грудня погода буде дощовою, опади оминуть лише Запорізьку область. У денний час доби температура повітря буде на рівні +9, +15, вночі похолодає до +6, +9.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме +5, +9, вночі опуститься до -1,+4. У Донецькій області – без істотних опадів, на Луганщині мокрий сніг з дощем очікується вночі. У Харківській області у денний час доби дощитиме, а вночі очікується мокрий сніг з дощем.

На півночі України у денний час доби від 0 до +7, вночі від -1 до +2. Вдень пройде дощ і мокрий сніг з дощем, вночі – мокрий сніг.

У західних областях у денні та нічні години температура повітря коливатиметься від +2 до -1. Вдень у Чернівецькій, Закарпатській та Хмельницькій областях очікується мокрий сніг, вночі – майже без опадів.

У Львівській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській та Рівненській областях вдень без істотних опадів, а вночі очікується мокрий сніг.

У центрі України вдень та вночі піде дощ, подекуди з мокрим снігом. У денний час доби температура буде на рівні +4, +10, вночі – +2, +7.

У Києві 7 грудня вдень піде мокрий сніг з дощем, а вночі – без опадів. Стовпчик термометра показуватиме +1, +3 і вдень, і вночі.

Погода в Україні у грудні

У перший місяць зими в Україні спостерігатимуться так звані температурні гойдалки. На початку грудня температура повітря буде у межах +5, а під кінець – знизиться до -10.

На Новий 2022 рік можливий мороз, також може піти сніг, але він швидко розтане.

Детальний прогноз погоди на грудень дивіться у матеріалі.