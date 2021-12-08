Суд разрешил задержание Владимира Демчишина – бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности.

Речь идет о деле содействию террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” и поставках угля из ОРДЛО.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя ДБР о задержании подозреваемого для повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В постановлении имени Демчишина не упоминается, однако указано, что он стал министром энергетики и угольной промышленности в 2014 году.

В тексте говорится, что подозрение Демчишину присылали тремя способами. Кроме того, его четырежды вызывали на допрос в ДБР, но он не явился. Это свидетельствует о укрывательстве от следствия.

По данным оперативного подразделения и пограничников, по состоянию 19 ноября Демчишин находился за пределами Украины.

12 ноября Владимиру Демчишину вручили подозрение в содействии террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР”.

По данным СБУ, в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года он издал ряд приказов о назначении представителей “ЛДНР” на должности государственных предприятий.

Речь идет о компаниях, расположенных на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: ЕГССР