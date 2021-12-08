Суд дав дозвіл на затримання екс-міністра Демчишина у справі про вугілля з ОРДЛО

Суд дозволив затримання Володимира Демчишина – колишнього очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Йдеться про справу щодо сприяння терористичним організаціям “ЛНР” та “ДНР” і постачання вугілля з ОРДЛО.

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР щодо затримання підозрюваного задля приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У постанові ім’я Демчишина не згадується, однак вказано, що він став міністром енергетики та вугільної промисловості у 2014 році.

У тексті йдеться, що підозру Демчишину надсилали трьома способами. Крім того, його чотири рази викликали на допит у ДБР, але він не з’явився. Це свідчить про переховування від слідства.

За даними оперативного підрозділу та прикордонників, станом на 19 листопада Демчишин перебував за межами України.

12 листопада Володимиру Демчишину вручили підозру у сприянні терористичним організаціям “ЛНР” та “ДНР”.

За даними СБУ, у період з грудня 2014 року до лютого 2015 року він видав низку наказів про призначення представників “ЛДНР” на посади державних підприємств.

Йдеться про компанії, розташовані на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело: ЄДРСР