На выходные в Украине ожидается в основном солнечная, но иногда дождливая погода.

В субботу, 11 декабря, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют солнышко с незначительной облачностью.

Средняя температура воздуха будет колебаться от +6°С до +8°С. Ночью столбики термометров будут показываться от -4°С до +8°С. Теплее всего будет на юге страны, где обещают до +14°С.

Без осадков прогнозируются в западных, южных и восточных областях.

В воскресенье, 12 декабря, западные регионы и еще три области накроют дожди с мокрым снегом, на остальной территории страны будет солнечно. Теплее всего будет на юге, где ожидают до +13°С.

Ночью температура воздуха должна опуститься ниже -3°С.

Прогноз погоды на зиму

Зима 2021-2022 в Украине будет теплой. Температура воздуха на значительной территории страны, вероятнее всего, будет колебаться от -5°С до +5°С. Такой прогноз дал климатолог в комментарии Фактам ICTV.

Будет ли зима снежной и какую погоду ожидать Новый год читайте в нашем материале.