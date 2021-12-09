На вихідні в Україні передбачається здебільшого сонячна, але подекуди дощова погода.

У суботу, 11 грудня, на більшій частині територій України синоптики прогнозують сонечко з незначною хмарністю.

Середня температура повітря вдень коливатиметься від +6°С до +8°С. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від -4°С до +8°С. Найтепліше буде на півдні країни, де обіцяють до +14°С.

Погоду без опадів прогнозуються західних, південних та східних областях.

У неділю, 12 грудня, західні регіони та ще три області накриють дощі з мокрим снігом, на решті території країни буде сонячно. Найтепліше буде на півдні, де очікують до +13°С.

Уночі температура повітря не має опуститися нижче -3°С.

Прогноз погоди на зиму

Зима 2021-2022 в Україні буде теплою. Температура повітря на значній території країни, найімовірніше, коливатиметься від -5°С до +5°С. Такий прогноз дав кліматолог у коментарі Фактам ICTV.

Чи буде зима сніжною та яку погоду очікувати на Новий рік читайте у нашому матеріалі.