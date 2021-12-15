Штрафы до 170 тыс. грн: Рада предварительно поддержала усиление ответственности за опасное строительство

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5877 об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности. Он предусматривает установление уголовной ответственности за незаконное строительство.

За соответствующее решение проголосовало 236 народных депутатов.

Документ предлагает установить штрафы за строительство без документов от 34 тыс. грн до 42 тыс. грн (для зданий до четырех этажей), от 51 тыс. грн до 59,5 тыс. грн (от пяти этажей). За незаконное строительство высоток и торговых центров предлагают наказывать штрафом в размере от 68 тыс. грн до 76,5 тыс. грн.

Также законопроект №5877 предусматривает наказание:

за продажу квартир в домах, которые не приняли в эксплуатацию – от 17 тыс. грн до 85 тыс. грн (в зависимости от этажности дома);

если проектировщик передал документацию, разработанную с нарушением строительных норм — от 34 тыс. грн до 51 тыс. грн;

если застройщик снес памятник архитектуры, или было зафиксировано нарушение правил охраны труда, промышленной или пожарной безопасности – до 170 тыс. грн.

Кроме того, документ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет за строительство на землях в охранных зонах, а если строительство привело к тяжелым экологическим или технологическим последствиям – к пяти годам.

В случае незаконного строительства законопроект предлагает временный арест объектов, чтобы исключить их использование.