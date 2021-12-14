На сайте Верховной Рады зарегистрировали проект закона №6422 по отчуждению земельных участков и другого недвижимого имущества для строительства дорог.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Денис Шмигаль.

Цель проекта — законодательно урегулировать вопросы отвода земельных участков для строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.

Как отмечает автор законопроекта, в настоящее время сроки принятия решений о выкупе участков и недвижимости довольно длительны, равно как и сроки рассмотрения административных исков о принудительном отчуждении этих объектов для общественных нужд.

Принятие этого законопроекта позволит значительно упростить рассмотрение исковых производств.

— Например, Харьковским апелляционным админсудом более года рассматривалось дело… о принудительном отчуждении одного из земельных участков для строительства обхода с. Покровская Багачка Полтавской области. Полтора года Харьковским апелляционным админсудом рассматривалось также дело о принудительном отчуждении общественной необходимости земельного участка площадью 3,7100 га, — говорится в пояснительной записке.

Также в пример приводится то, что строительство киевской большой кольцевой автомобильной дороги откладывается из-за того, что в зоне строительства есть участки, находящиеся в частной собственности.

Ранее сообщалось, что за 2021 год в Украине было восстановлено 5 тыс. километров дорог и около 300 других объектов инфраструктуры.

Заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко ранее сообщил, что в Украине будет построено около 200 км цементобетонных дорог. В основном – на юге страны.