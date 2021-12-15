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Факти / Україна

Штрафи до 170 тис. грн: Рада попередньо підтримала посилення відповідальності за небезпечне будівництво

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
квартира, нерухомість, будівництво

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5877 про посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності. Він передбачає встановлення кримінальної відповідальності за незаконне небезпечне будівництво.

За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів.

Документ пропонує встановити штрафи за будівництво без документів від 34 тис. грн до 42 тис. грн (для будівель до чотирьох поверхів), від 51 тис. грн до 59,5 тис. грн (від пяти поверхів). За незаконне будівництво висоток і торгових центрів пропонують карати штрафом у розмірі від 68 тис. грн до 76,5 тис. грн.

Також законопроект №5877 передбачає покарання:

  • за продаж квартир у будинках, які не прийняли в експлуатацію – від 17 тис. грн до 85 тис. грн (залежно від поверховості будинку);
  • якщо проектувальник передав документацію, яку розробили з порушенням будівельних норм – від 34 тис. грн до 51 тис. грн;
  • якщо забудовник зніс пам’ятник архітектури, або було зафіксоване порушення правил охорони праці, промислової або пожежної безпеки – до 170 тис. грн.

Крім того, документ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до двох років за будівництво на землях в охоронних зонах, а якщо будівництво призвело до тяжких екологічних або технологічних наслідків – до пяти років.

У випадку незаконного будівництва законопроект пропонує тимчасовий арешт об’єктів, щоб унеможливити їхнє використання.

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Фото: Depositphotos

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