Температура воздуха в январе и феврале 2022 года может быть на два-три градуса выше, чем за последние 30 лет.

Такой прогноз озвучила заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, в этот период 30 лет назад зима в Украине была достаточно теплой.

Однако количество дней с сильными морозами до -20° в 2022 году останется неизменным.

– Если говорить о научных сезонных прогнозах, то мы можем сказать только, будет ли сезон теплее или холоднее по сравнению с многолетними данными за этот период, – объясняет Вера Балабух.

Напомним, что ранее в комментарии Фактам ICTV заведующая кафедрой метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института отметила, что сейчас все больше заметна тенденция к повышению температуры зимой.

На значительной территории Украины зима из категории умеренно суровой переходит в категорию мало строгой. Это происходит даже на Востоке, где зимы обычно наиболее суровы.

В дальнейшем, по словам Веры Балабух, такие тенденции будут только усиливаться.

Самый точный прогноз, какой будет погода на Новый год, украинцы смогут узнать за три дня до его наступления.

Источник: Общественное интерактивное телевидение