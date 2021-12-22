Погода в Украине 23 декабря будет солнечной и морозной. Осадков не предвидится ни в одной из областей.

Ветер будет северо-западным, его скорость и днем, и ночью будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха днем преимущественно составит – 7-9°, ночью – -12-14°.

Наиболее холодным регионом на Севере Украины в среду станет Сумская область. Температура воздуха ночью там должна опуститься до -16°.

На Востоке Украины такие же показатели 23 декабря будут в Харьковской и Луганской областях.

На Западе Украины должно быть немного теплее. Дневные температуры, согласно прогнозу Укргидрометцентра, там составят до -7°, ночные – до -12°.

В центральных областях будет так же солнечно, как и везде в Украине, и до -13° ночью.

На Юге теплее чем в остальных регионах будет в Одесской области и в Крыму – до -8° ночью.

В Киеве синоптики прогнозируют до -9° днем и до -14° ночью.

В течение двух суток на одной из самых высоких вершин украинских Карпат – горе Поп Иван Черногорский – выпало более 50 см снега. Местами сугробы достигают выше метра.

Утром 22 декабря представители Черногорского горного поисково-спасательного поста зафиксировали там температуру -21°.