Погода в Україні 23 грудня буде сонячною та морозною. Опадів не передбачається в жодній із областей.

Вітер буде північно-західним, його швидкість і вдень, і вночі сягатиме 5-10 м/с.

Температура повітря вдень переважно становитиме -7-9°, уночі – -12-14°.

Найбільш холодним регіоном на Півночі України в середу стане Сумська область. Температура повітря вночі там має опуститися до -16°.

На Сході України такі ж показники 23 грудня будуть і в Харківській та Луганській областях.

На Заході України має бути трішки тепліше. Денні температури, за прогнозом Укргідрометцентру, там становитимуть до -7°, нічні – до -12°.

У центральних областях буде так само сонячно, як і всюди в Україні, й до -13° уночі.

На Півдні тепліше ніж у решті регіонів буде в Одеській області та в Криму – до -8° уночі.

У Києві синоптики прогнозують до -9° удень та до -14° уночі.

Упродовж двох діб на одній із найвищих вершин українських Карпат – горі Піп Іван Чорногірський – випало понад 50 см снігу. Місцями перемети сягають вище метра.

Уранці 22 грудня представники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту зафіксували там температуру -21°.