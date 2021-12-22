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Факты / Украина

Сугробы выше метра и -21°: гору Поп Иван засыпало снегом

Татьяна Забожко редактор ленты
Сніг на горі Піп Іван 22 грудня 2021

На одной из самых высоких вершин украинских Карпат – горе Поп Иван Черногорский – в течение двух суток выпало более 50 см снега. Местами сугробы достигают выше 1 м.

Утром 22 декабря температура воздуха на вершине составляла -21°. Ветер – западный, северо-западный. Его скорость достигает до 14 м/с.

Сейчас, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван – облачно с прояснениями.

В среду, 22 декабря, во всех областях Украины прогнозируется малооблачная и морозная погода. Снег весь день будет идти только в Крыму.

На Западе страны, согласно прогнозу Укргидрометцентра, ожидается до -6°.

Дневная температура на Севере, в частности в Черниговской и Сумской областях, опустится до -9° и до -11° соответственно.

На Востоке, в Луганской области, будет еще более морозно – до -12°. В центральных областях – до -7°.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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