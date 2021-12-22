Компания SpaceX перенесла запуск миссии Transporter-3 с украинским спутником Січ-2-30 на 13 января 2022 года.
Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
Еще в начале месяца сообщалось, что запуск состоится на три дня раньше, 10 января 2022 года, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США.
Тем временем на месте будущего запуска представители конструкторского бюро Южное 20 декабря уже подписали с нидерландской компанией ISILAUNCH протокол завершения интеграции космического аппарата Січ-2-30 с ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX.
– Это означает, что спутник полностью готов к запуску, – объясняет Владимир Тафтай.
В соответствии с условиями договора компания ISILAUNCH отвечает за интеграцию миссии, а SpaceX является провайдером пусковых услуг.
Спутник Січ-2-30, изготовленный на КБ Южное в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины, Украина отправила в США 5 декабря.
О завершении всех таможенных процедур без отклонения от графика отчиталась Днепровская таможня.
По словам главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая, этот спутник предназначен для гражданских нужд Украины.
Источник: Владимир Тафтай
Фото: Дніпровська митниця