Компания SpaceX перенесла запуск миссии Transporter-3 с украинским спутником Січ-2-30 на 13 января 2022 года.

Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

Еще в начале месяца сообщалось, что запуск состоится на три дня раньше, 10 января 2022 года, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США.

Тем временем на месте будущего запуска представители конструкторского бюро Южное 20 декабря уже подписали с нидерландской компанией ISILAUNCH протокол завершения интеграции космического аппарата Січ-2-30 с ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX.

– Это означает, что спутник полностью готов к запуску, – объясняет Владимир Тафтай.

В соответствии с условиями договора компания ISILAUNCH отвечает за интеграцию миссии, а SpaceX является провайдером пусковых услуг.

Спутник Січ-2-30, изготовленный на КБ Южное в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины, Украина отправила в США 5 декабря.

О завершении всех таможенных процедур без отклонения от графика отчиталась Днепровская таможня.

По словам главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая, этот спутник предназначен для гражданских нужд Украины.

Источник: Владимир Тафтай

Фото: Дніпровська митниця